Путин подписал закон о новых налоговых льготах в связи с пандемией коронавируса
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По данным РИА Новости, от налога на прибыль освобождены субсидии, полученные малым и средним бизнесом и социально-ориентированными НКО в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с пандемией коронавируса.
От НДФЛ и страховых взносов также однократно освобождаются доходы граждан в пределах одного МРОТ, которые были получены в период нерабочих дней в октябре-ноябре, и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для участников вакцинации.
От налога на прибыль и НДФЛ освобождаются доходы граждан и организаций, которые были получены в виде премий, призов, подарков за участие в состязаниях, конкурсах и прочих мероприятиях, которые были организованы НКО, учреждённые по указам президента и их дочерние предприятия.
Соответствующие льготы имеют обратную силу — они будут применяться к доходам, полученным с 1 января 2021 года.
Ранее Путин подписал закон, согласно которому полученный семьями с двумя и более детьми доход от продажи жилья для улучшения жилищных условий и приобретения нового освобождается от НДФЛ.