Путин подписал закон о новых налоговых льготах в связи с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.

По данным РИА Новости, от налога на прибыль освобождены субсидии, полученные малым и средним бизнесом и социально-ориентированными НКО в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с пандемией коронавируса.

От НДФЛ и страховых взносов также однократно освобождаются доходы граждан в пределах одного МРОТ, которые были получены в период нерабочих дней в октябре-ноябре, и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для участников вакцинации.

От налога на прибыль и НДФЛ освобождаются доходы граждан и организаций, которые были получены в виде премий, призов, подарков за участие в состязаниях, конкурсах и прочих мероприятиях, которые были организованы НКО, учреждённые по указам президента и их дочерние предприятия.

Соответствующие льготы имеют обратную силу — они будут применяться к доходам, полученным с 1 января 2021 года.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому полученный семьями с двумя и более детьми доход от продажи жилья для улучшения жилищных условий и приобретения нового освобождается от НДФЛ.