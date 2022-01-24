Главврач Вечорко заявил, что пациенты с COVID-19 жалуются на боль в мышцах и глазах

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Пациенты с коронавирусом в основном жалуются на боль в мышцах и глазных яблоках, сообщил главный врач городской клинической больницы им. О.М. Филатова Валерий Вечорко.
Главврач Вечорко заявил, что пациенты с COVID-19 жалуются на боль в мышцах и глазах
  • AP

«По аналогии с гриппом на первый план выходят жалобы на боли в мышцах, глазных яблоках. Но объём поражения лёгочной ткани, как правило, небольшой. Пациенты стали реже нуждаться в реанимационном пособии», — написал Вечорко в Telegram.

Он также подтвердил, что тяжёлое течение заболевания у вакцинированных наблюдается крайне редко.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможности штамма «омикрон» проникать в организм через глаза.

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