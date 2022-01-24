Корабли Балтфлота вышли на учения в море

20 кораблей и судов Балтийского флота вышли в назначенные районы моря для отработки задач боевой подготовки.

«20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — приводит ТАСС сообщение службы информационного обеспечения флота.

Отмечается, что корабли, объединённые в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вышел из Балтийска в дальний поход.