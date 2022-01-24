Отряд кораблей Балтийского флота вышел в дальний поход

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Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вышел из Балтийска в дальний поход.

Об этом сообщили в пресс-службе отдела информационного обеспечения Балтийского флота.

В период плавания экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также выполнят ряд боевых упражнений. 

Ранее в российском Минобороны сообщили, что Военно-морской флот России в январе — феврале проведёт учения во всех зонах своей ответственности.

В учениях примут участие более 140 кораблей, свыше 60 летательных аппаратов и около 10 тыс. военных.

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