Отряд кораблей Балтийского флота вышел в дальний поход
Об этом сообщили в пресс-службе отдела информационного обеспечения Балтийского флота.
В период плавания экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также выполнят ряд боевых упражнений.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что Военно-морской флот России в январе — феврале проведёт учения во всех зонах своей ответственности.
В учениях примут участие более 140 кораблей, свыше 60 летательных аппаратов и около 10 тыс. военных.