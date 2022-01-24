В Подмосковье 328 школ отремонтируют по президентской программе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что 328 школ региона отремонтируют в рамках президентской программы.

«По президентской программе начат капитальный ремонт школ. У нас уже попали 328 (объектов. — RT)», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов в 2021 году.