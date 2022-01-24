Воробьёв: медики Подмосковья испытывают запредельную нагрузку из-за «омикрона»

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что врачи региона испытывают запредельную нагрузку из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне ситуации с «омикроном».
Воробьёв: медики Подмосковья испытывают запредельную нагрузку из-за «омикрона»
  • AP

Как сообщает телеканал «360», Воробьёв отметил, что количество вызовов врачей в области возросло до 50 тыс. в сутки, тогда как ранее это количество не превышало 5—7 тыс. 

«Я хочу ещё раз подтвердить, что нагрузка запредельная. Вместе с тем я благодарю волонтёров, которые помогают врачам и доставляют лекарства», — сказал губернатор.

Как ранее передавал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области поликлиники перешли на новый режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить