Воробьёв: медики Подмосковья испытывают запредельную нагрузку из-за «омикрона»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что врачи региона испытывают запредельную нагрузку из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне ситуации с «омикроном».

Как сообщает телеканал «360», Воробьёв отметил, что количество вызовов врачей в области возросло до 50 тыс. в сутки, тогда как ранее это количество не превышало 5—7 тыс.

«Я хочу ещё раз подтвердить, что нагрузка запредельная. Вместе с тем я благодарю волонтёров, которые помогают врачам и доставляют лекарства», — сказал губернатор.

Как ранее передавал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области поликлиники перешли на новый режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19.