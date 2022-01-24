В медучреждениях Орловской области приостановили приём плановых пациентов

Плановый приём пациентов, в том числе детей, приостановлен в медицинских учреждениях Орловской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Глава Департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов уточнил, что нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения выросла в отдельных случаях в два раза.

«В связи со складывающейся ситуацией необходимо приостановить оказание плановой медицинской помощи в медицинских организациях (особенно это касается поликлиник), оставив по одному специалисту для выписки рецептов», — добавил Шувалов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.