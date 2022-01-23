В России за неделю в 2,4 раза увеличились объёмы продаж экспресс-тестов на коронавирус

Продажи экспресс-тестов на COVID-19 в России за неделю увеличились в 2,4 раза. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс».

«Средний чек покупки экспресс-тестов составил 2080 рублей, что на 3% выше, чем на прошлой неделе. Объём продаж в натуральном выражении (штуках) вырос на 136%», — говорится в исследовании.

Уточняется, что рост продаж противовирусных лекарств за неделю в натуральном выражении составил 56%.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил федеральной антимонопольной службе организовать проверку обоснованности нынешней стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.