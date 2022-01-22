Мишустин поручил ФАС проверить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил федеральной антимонопольной службе (ФАС) организовать проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

«Ещё одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — говорится в сообщении на сайте правительства об итогах заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников органов власти.

Министерство просвещения России также сообщило о переводе на удалённый режим работы большинства своих сотрудников.