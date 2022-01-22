Мишустин поручил ФАС проверить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус

Короткая ссылка
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил федеральной антимонопольной службе (ФАС) организовать проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
Мишустин поручил ФАС проверить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Ещё одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — говорится в сообщении на сайте правительства об итогах заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников органов власти.

Министерство просвещения России также сообщило о переводе на удалённый режим работы большинства своих сотрудников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить