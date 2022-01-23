Бастрыкин передал дело о гибели девочки из-за нападения собак в Забайкалье в ГСУ СК
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Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«В связи с широким общественным резонансом... глава ведомства поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим глава СК поручил следователям тщательно установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.
Позднее губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных.