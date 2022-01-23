Врач Тарасенко рекомендовал переболевшим COVID-19 посещать галокамеру или соляную пещеру

Для быстрого восстановления организма после заболевания коронавирусом рекомендуется регулярно посещать соляные пещеры или галокамеры. Об этом заявил врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

«Галотерапия является эффективным средством для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы, особенно после перенесённого COVID-19. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отёк слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в лёгких, уходят», — рассказал Тарасенко в интервью радио Sputnik.

По его словам, при ежедневном посещении соляной пещеры организм переболевшего COVID-19 сможет восстановиться уже через месяц.

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