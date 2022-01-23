Телеэксперт Лысенко назвал примерные сроки смены сим-карт

Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко в беседе с радио Sputnik рассказал, когда у сим-карт наступает время износа и к каким рискам это может привести.

«Чтобы SIM-карта вышла из строя в результате износа, нужно лет 10-15», — заявил он, отметив при этом, что рекомендованный срок службы сим-карты составляет четыре—пять лет.

По его словам, физический износ SIM-карты может привести к снижению качества связи и потере данных.

"Причин, по которым... меняют SIM-карты, очень много. Основная причина у пользователей – это отсутствие связи», — заметил Лысенко.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал о мерах при «клонировании» сим-карты мошенниками.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал в беседе с RT вид мошенничества, когда злоумышленники списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.