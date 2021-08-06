Специалист назвал способ избежать мошенничества с дубликатами сим-карт

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал в беседе с RT вид мошенничества, когда злоумышленники списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.

«Сим-карты делаются благодаря пособничеству со стороны офисов, либо операторов мобильной связи, либо иных привлечённых компаний, которые, собственно, торгуют такого рода сим-картами», — заявил специалист.

По его словам, чтобы обезопасить себя, нужно написать заявление оператору связи о запрете выпуска дубликата сим-карты.

«Зафиксировать это заявление для того, чтобы в случае каких-то досудебных разбирательств была копия этого заявления с отметками оператора связи и можно было переложить все затраты и все остальные проблемы именно на оператора связи, по вине которого был выпущен дубликат сим-карты, несмотря на запрет пользователя мобильной связи», — уточнил Лукацкий.

Ранее разработчик антивирусного программного обеспечения ESET предупредил об активизации в России мошенничества с дубликатами сим-карт.