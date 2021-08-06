Специалист назвал способ избежать мошенничества с дубликатами сим-карт

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал в беседе с RT вид мошенничества, когда злоумышленники списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.
Специалист назвал способ избежать мошенничества с дубликатами сим-карт
  • Pixabay

«Сим-карты делаются благодаря пособничеству со стороны офисов, либо операторов мобильной связи, либо иных привлечённых компаний, которые, собственно, торгуют такого рода сим-картами», — заявил специалист.

По его словам, чтобы обезопасить себя, нужно написать заявление оператору связи о запрете выпуска дубликата сим-карты.

«Зафиксировать это заявление для того, чтобы в случае каких-то досудебных разбирательств была копия этого заявления с отметками оператора связи и можно было переложить все затраты и все остальные проблемы именно на оператора связи, по вине которого был выпущен дубликат сим-карты, несмотря на запрет пользователя мобильной связи», — уточнил Лукацкий.

Ранее разработчик антивирусного программного обеспечения ESET предупредил об активизации в России мошенничества с дубликатами сим-карт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить