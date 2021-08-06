Россиян предупредили о мошенничестве с дубликатами сим-карт

В России активизировались злоумышленники, списывающие деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика антивирусного программного обеспечения ESET.

«В сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», — заявили в пресс-службе.

Специалисты рекомендуют выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, а также переключить во всех банках SMS-авторизацию на push-уведомления в приложении. Кроме того, рекомендуется подготовить в офисе оператора связи документ, который позволит запретить выдачу дубликата сим-карты без личного присутствия.

Эксперты также посоветовали сохранять бдительность и не давать номер телефона малознакомым людям.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.