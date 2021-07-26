Эксперт службы безопасности рассказала о поведении телефонных мошенников

Эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк рассказала о поведении телефонных мошенников.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она отметила, что злоумышленники, которые заявляют о списании денег с карты, говорят очень эмоционально, чтобы побудить жертву к действиям.

«Их задача — узнать номер банковской карты, CVV-код, разовый пароль или получить перевод. Звонок выглядит правдоподобно, так как мошенники организуют колл-центры. Они умеют подменять номера, с которых звонят жертвам, и работают по современным скриптам телефонного общения с клиентами», — сообщила Швенк.

По её словам, некоторые даже используют систему, позволяющую сымитировать во время звонка голосовое меню банка с управлением в тоновом режиме.

Как добавила эксперт, современные мошенники владеют базовыми знаниями по психологии, умеют работать с возражениями, знают банковские продукты.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с Nation News дал советы по противодействию телефонным мошенникам.