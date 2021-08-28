Специалист по безопасности рассказал о мерах при «клонировании» сим-карты мошенниками

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал о мерах при «клонировании» сим-карты мошенниками.

«Вам могут прислать «прощальное» сообщение от оператора, что ваша сим-карта перевыпущена. После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения, в которых доступ завязан на смс. В первую очередь речь про интернет-банки, которые их и интересуют, а также соцсети», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, защититься можно, если заранее подать своему мобильному оператору специальное заявление. Если сообщение о перевыпуске уже поступило, то необходимо лично прийти в представительство компании.

«У многих операторов можно ввести запрет действий по доверенности. Можно написать заявление, что перевыпуск сим-карты возможен только при личном присутствии владельца», — пояснил Ющук.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Известиями» рассказал о самых популярных способах, которые используют мошенники для обмана россиян.