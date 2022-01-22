Мишустина призвали пересмотреть законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги

Представители туротрасли в России обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть законопроект о введении госрегулирования цен на гостиничные услуги.

Уточняется, что в адрес Мишустина 20 января было направлено письмо, которое подписали около 30 представителей объединений гостиничного бизнеса. По их мнению, предлагаемая Федеральной антимонопольной службой (ФАС) инициатива противоречит рыночной природе.

«Проект федерального закона противоречит действующему законодательству, порождает новые значительные риски... ухудшает инвестиционный климат и перспективы реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — говорится в копии письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает агентство, в сентябре 2021 года ФАС подготовила проект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности. Документ предусматривает ограничение роста цен на гостиничные услуги в период особо значимых международных мероприятий.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский назвал новых лидеров отечественного туризма.