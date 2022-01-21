В АТОР назвали новых лидеров отечественного туризма

Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский назвал новых лидеров отечественного туризма.

«Появились новые лидеры, которые, может быть, не в долях, не в объёме, но в динамике показали хорошие результаты. Это Дагестан, Калининград, Тюменская область, отчасти Бурятия и Карелия», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, во время пандемии регионы смогли воспользоваться ситуацией и привлечь к себе внимание, сформировать у туристов желание к поездкам.

Как отметил Уманский, из года в год самые популярные направления внутреннего туризма не меняются. Это Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край, а также Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.