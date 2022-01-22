В Красноярске суд арестовал двух подростков по делу о ложных сообщениях о минировании

Районный суд Красноярска арестовал двух подростков по подозрению в рассылке ложных сообщений о минировании учебных заведений.

«Железнодорожный районный суд Красноярска 22 января 2022 года вынес решение о мере пресечения двум подросткам-школьникам 2004 года рождения, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК. Подросткам избрана мера в виде заключения под стражу сроком на месяц и один день до 23 февраля 2022 года», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 18 января из 122 школ эвакуировали учеников и работников в связи с поступлением ложных сообщений о минировании учебных заведений.

По каждому факту ложных сообщений о минировании возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК России.