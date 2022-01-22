За сутки в Санкт-Петербурге выявили 8451 случай коронавируса

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксирован 8451 случай коронавируса, накануне сообщалось о 5922 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные местного оперштаба по борьбе с COVID-19.

За 24 часа в городе выздоровели 2579 человек, скончались 58 пациентов.

Всего в России за сутки выявили 57 212 случаев коронавируса.

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили диспансеризацию и плановую медпомощь в поликлиниках на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».