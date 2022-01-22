За сутки в Санкт-Петербурге выявили 8451 случай коронавируса
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные местного оперштаба по борьбе с COVID-19.
За 24 часа в городе выздоровели 2579 человек, скончались 58 пациентов.
Всего в России за сутки выявили 57 212 случаев коронавируса.
Ранее в Санкт-Петербурге ограничили диспансеризацию и плановую медпомощь в поликлиниках на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».