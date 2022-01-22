За сутки в России выявили 57 212 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 57 212 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. Это новый суточный максимум по выявленным пациентам с коронавирусом в России.

Отмечается, что накануне в России стало известно о 49 513 заболевших.

Уточняется, что в связи с выздоровлением от коронавируса за сутки в России выписаны 25 525 человек.

Вместе с этим за 24 часа в России зафиксировали 681 скончавшегося из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России за сутки с коронавирусом госпитализированы 9902 человека.

20 января заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет.