В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 9902 человека

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В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 9902 человека — на 8,4% больше по сравнению с 21 января, сообщает стопкоронавирус.рф.

«По состоянию на 22 января 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9902 и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах», — говорится в сообщении.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT привёл предварительные данные, согласно которым в ковидных реанимациях практически отсутствуют пациенты со штаммом «омикрон», ранее привитые вакциной «Спутник V».

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