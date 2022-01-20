Гинцбург заявил о почти полном отсутствии привитых «Спутником V» в реанимациях

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT привёл предварительные данные, согласно которым в ковидных реанимациях практически отсутствуют пациенты со штаммом «омикрон», ранее привитые вакциной «Спутник V».

По его словам, «окончательную точку поставят клиницисты», это произойдёт в ближайшее время.

«В течение ближайшей недели — десяти дней (клиницисты. — RT) нам скажут, какое количество вакцинированных «Спутником V» находится на койках в реанимации. Надеюсь, это будет минимальное число», — отметил Гинцбург.

По его словам, первые сообщения из клиник, которые поступают и о которых сообщалось в СМИ, свидетельствуют о том, что «среди вакцинированных «Спутником V» количество поступивших на койки с «омикроном» практически не наблюдается».

«Будем надеяться, что и дальше эта тенденция продолжится», — сказал он.

Также Гинцбург в интервью RT рассказал о высокой защите вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» от штамма коронавируса «омикрон».