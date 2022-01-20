Гинцбург заявил о почти полном отсутствии привитых «Спутником V» в реанимациях
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- РИА Новости
По его словам, «окончательную точку поставят клиницисты», это произойдёт в ближайшее время.
«В течение ближайшей недели — десяти дней (клиницисты. — RT) нам скажут, какое количество вакцинированных «Спутником V» находится на койках в реанимации. Надеюсь, это будет минимальное число», — отметил Гинцбург.
По его словам, первые сообщения из клиник, которые поступают и о которых сообщалось в СМИ, свидетельствуют о том, что «среди вакцинированных «Спутником V» количество поступивших на койки с «омикроном» практически не наблюдается».
«Будем надеяться, что и дальше эта тенденция продолжится», — сказал он.
Также Гинцбург в интервью RT рассказал о высокой защите вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» от штамма коронавируса «омикрон».