Диетолог Королёва рекомендовала добавить в рацион животные жиры для защиты от COVID-19

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Диетолог, врач персонифицированной медицины, член ФМБА России Маргарита Королёва рекомендовала добавить в рацион питания жиры животного происхождения для поддержки иммунной системы организма в период распространения омикрон-штамма коронавируса.
Диетолог Королёва рекомендовала добавить в рацион животные жиры для защиты от COVID-19
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«Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период (распространения омикрон-штамма COVID-19. — RT)», — рассказала Королёва в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Она также напомнила, что жиры животного и растительного происхождения содержат витамин А, стимулирующий выработку клеток для борьбы с бактериями и вирусами.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с Nation News дала советы по выбору полезных десертов для праздничного застолья.

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