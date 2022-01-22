Правительство России утвердило план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»

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Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса.
Правительство России утвердило план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон», — говорится в заявлении.

Отмечается, что также начата дополнительная подготовка российской системы здравоохранения для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог Пётр Чумаков заявил, что на российскую систему здравоохранения в период новой волны COVID-19 может лечь большая нагрузка. 

22 января инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров заявил, что есть вероятность того, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, закончится этим летом.

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