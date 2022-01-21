В Удмуртии прокомментировали ситуацию с распространением штамма «омикрон»

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В пресс-службе Минздрава Удмуртии прокомментировали ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с распространением штамма «омикрон»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает izh.kp.ru.

«С учётом возросших темпов заболеваемости мы ещё до получения результатов предполагали, что на территории республики начал циркуляцию новый штамм вируса», — заявила замминистра здравоохранения Марина Петренко.

По её словам, как правило, рост заболеваемости идёт две-три недели, после чего наступают стабилизация и спад.

С понедельника, 24 января, к работе в поликлиниках региона начнут дополнительно привлекать врачей-ординаторов и студентов выпускных курсов ИГМА и РМК «согласно их компетенции».

Также со следующей недели в республике увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19 — с 892 до 1077 мест.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России выявили 49 513 случаев коронавируса.

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