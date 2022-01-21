Геронтолог Хавинсон рассказал, к каким специалистам обращаться при болях в пояснице

Короткая ссылка
Главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон рассказал, к каким специалистам обращаться при болях в пояснице.
Геронтолог Хавинсон рассказал, к каким специалистам обращаться при болях в пояснице
  • ©Lino Mirgeler/picture alliance
  • Gettyimages.ru

«Начинать лучше с терапевта. Также следует посетить травматолога, уролога, для пожилых пациентов — гериатра. В процессе при получении анализов часть из них, естественно, отпадёт», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, главное — это дисциплина, и любые начальные боли являются сигналом.

«Каждый год проводится диспансеризация, она помогает выявить элементы воспаления, она просто необходима», — отметил Хавинсон.

Ранее Владимир Зайцев, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить