Геронтолог Хавинсон рассказал, к каким специалистам обращаться при болях в пояснице

Главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон рассказал, к каким специалистам обращаться при болях в пояснице.

«Начинать лучше с терапевта. Также следует посетить травматолога, уролога, для пожилых пациентов — гериатра. В процессе при получении анализов часть из них, естественно, отпадёт», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, главное — это дисциплина, и любые начальные боли являются сигналом.

«Каждый год проводится диспансеризация, она помогает выявить элементы воспаления, она просто необходима», — отметил Хавинсон.

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