ТАСС: в Челябинске задержали планировавшего взорвать в школе самодельную пиротехнику
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В Челябинске школьник сделал пиротехническое изделие и принёс его в школу, где планировал взорвать», — заявил источник.
По его словам, школьника задержали. Проводится проверка, в ходе которой в том числе опрашиваются преподаватели учебного заведения.
13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове сработало самодельное взрывное устройство, были госпитализированы восемь человек. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.