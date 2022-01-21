ТАСС: в Челябинске задержали планировавшего взорвать в школе самодельную пиротехнику

В Челябинске сотрудники полиции задержали подростка, который изготовил пиротехнику и планировал её взорвать в школе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Челябинске школьник сделал пиротехническое изделие и принёс его в школу, где планировал взорвать», — заявил источник.

По его словам, школьника задержали. Проводится проверка, в ходе которой в том числе опрашиваются преподаватели учебного заведения.

13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове сработало самодельное взрывное устройство, были госпитализированы восемь человек. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.