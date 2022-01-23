Опрос показал, сколько россияне потратили на путешествия в новогодние праздники

Опрос показал, сколько времени россияне провели на новогодних праздниках в поездках и какую сумму они потратили на отдых.

Согласно данным сервиса для путешествий OneTwoTrip, большинство из тех, кто совершал поездку, в среднем потратили на неё от 25 тыс. до 50 тыс. рублей (34,5%).

Чуть меньше людей (23,8%) заплатили от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, ещё 19% — до 25 тыс. У других 18% бюджет был от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а свыше 200 тыс. — у 4,7%.

Как отмечают аналитики сервиса, потраченная сумма совпала с ожиданиями у 56%, а для 44% оказалась больше запланированной.

Чаще всего путешественники уезжали на неделю (40%), у 17,3% поездка длилась пять дней, 14% выбирались куда-то на два дня.

На восемь и десять дней отправлялись на отдых по 10,4% опрошенных. На более чем десять суток смогли выбраться 3,5% респондентов.

Исследование также показало, что 68% опрошенных путешествовали по стране, 32% были за границей.

Всего в опросе приняли участие 1890 человек.

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