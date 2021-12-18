Названы популярные ж/д и авианаправления на новогодние каникулы

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Александра Самсоненко
Аналитики назвали самые популярные авиа- и ж/д направления на новогодние каникулы. Список городов, куда куплено больше всего авиабилетов с вылетом в новогодние праздники, возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Названы популярные ж/д и авианаправления на новогодние каникулы
  • РИА Новости

Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Кроме того, в топ-10 вошли Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Калининград. Замыкают список Казань, Екатеринбург и Симферополь.

Среди зарубежных стран лидирующую позицию занимает Турция, второе место у Армении. Следом идут Киргизия, Молдавия, Азербайджан, ОАЭ, Шри-Ланка, Белоруссия, Таджикистан и Грузия.

На поезде, согласно данным исследования, больше всего туристов отправится в Москву. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Нижний Новгород.

В список лидирующих направлений также вошли Казань, Сочи, Тюмень и Екатеринбург. Замыкают список Ростов-на-Дону, Саратов и Краснодар.

Ранее в Госдуме предложили продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.

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