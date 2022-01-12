Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты по России в 2021 году

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RT
Аналитики составили рейтинг самых дорогих билетов на самолёты и поезда в города России в 2021 году. Результаты есть в распоряжении RT.
Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты по России в 2021 году
  • Gettyimages.ru

Согласно данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самый дорогой авиабилет по России в 2021 году обошёлся покупателю в 329 326 рублей — перелёт был совершён из Москвы во Владивосток и обратно.

Также в тройку самых дорогих вошли билеты туда-обратно Москва — Петропавловск-Камчатский за 282 122 рубля и из Москвы в Благовещенск и обратно за 249 938 рублей.

Кроме того, в рейтинг попали билеты из Москвы и обратно в Хабаровск, Якутск, Нижневартовск, а также билеты по маршрутам Мурманск — Владивосток и обратно, Ростов-на-Дону — Владивосток и обратно, Уфа — Астрахань и обратно, Южно-Сахалинск — Москва и обратно.

Все авиабилеты — рекордсмены по цене были оформлены для перелёта бизнес-классом.

Большинство самых дорогих билетов на поезда по России в 2021 году было оформлено по маршруту Москва — Владивосток или в обратном направлении — от 38 885 до 46 625 рублей.

Также в топ-20 вошли билеты, оформленные для путешествия из Белогороска в Москву, из Москвы и Екатеринбурга в Хабаровск, из Коврова во Владивосток, из Уфы в Сковородино, из Санкт-Петербурга в Москву, а также из Сковородина в Москву.

Ранее аналитики назвали самые популярные авиа- и ж/д направления на новогодние каникулы.

Рейтинг городов, куда куплено больше всего авиабилетов с вылетом в новогодние праздники, возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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