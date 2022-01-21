Травматолог Федуличев рассказал, как избежать травмирования в гололёд
- РИА Новости
Выходя на улицу, желательно надеть удобную, комфортную обувь с хорошим нескользящим протектором, посоветовал он.
«Желательно надевать длинную куртку-пуховик или пальто. При падении они помогут избежать серьёзных травм. Кроме того, лучше быть в шапке. Если падения не избежать, то, конечно, лучше сгруппироваться. Если таких навыков нет, то не стоит пытаться удержаться, а понемногу скользить и в случае, если это неизбежно, аккуратно упасть на бок», — отметил Федуличев в беседе с РИА Новости Крым.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.