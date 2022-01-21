Бочкарёв: строительство здания центров самбо и бокса в «Лужниках» завершено на 74%

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Строительство здания Международного центра самбо и центра бокса в олимпийском комплексе «Лужники» завершено на 74%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: строительство здания центров самбо и бокса в «Лужниках» завершено на 74%
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«На территории «Лужников» продолжается возведение здания центров самбо и бокса — уникального комплекса для любителей единоборств, рассчитанного на проведение как тренировок, так и соревнований международного уровня», — сказал Бочкарёв.

По его словам, полностью готовы конструктив здания и кровля.

«В настоящий момент к завершению близятся фасадные работы, устройство систем внутреннего водоотведения и водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, продолжается устройство других инженерных систем», — сообщил глава Стройкомплекса.

Он добавил, что в продвинутой степени готовности находятся внутренние отделочные работы.

Центры самбо и бокса расположены симметрично. Они будут объединены фасадом, при этом функционировать смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться.

Ранее сообщалось, что готовность нового пешеходного моста между Рубцовской и Семёновской набережными Яузы в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» составляет 80%.

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