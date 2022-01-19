Бочкарёв заявил о готовности нового пешеходного моста через Яузу на 80%

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Готовность нового пешеходного моста между Рубцовской и Семёновской набережными Яузы в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» составляет 80%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв заявил о готовности нового пешеходного моста через Яузу на 80%
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По его словам, остекление моста выполнено на 75%, проходят работы по установке алюминиевых ламелей.

«Общую готовность архитектурной отделки оцениваем на четверть. Также готовы служебные проходы для внешнего обслуживания сооружения, завершаются отделочные работы по облицовке полов из гранитной плитки и гранитной облицовке фасадов», — сообщил Бочкарёв.

Он добавил, что также начался монтаж двух лифтов для маломобильных граждан.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что длина дугообразного моста составит 111 м, протяжённость пролётного строения — 88 м.

«Для соблюдения температурно-влажностного режима работ в зимний период на объекте обустроены технологические укрытия», — сказал он.

Как добавил Кравцов, более чем на 80% завершены работы по восстановлению набережной, идёт благоустройство прилегающей территории.

ТПУ «Электрозаводская» объединит одноимённые станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий (БКЛ) столичного метрополитена, а также платформу Электрозаводская МЖД.

Ранее сообщалось, что первый участок Южной рокады в Москве готов на 40%.

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