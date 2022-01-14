Бочкарёв: первый участок Южной рокады в Москве готов на 40%

Первый участок Южной рокады в Москве готов на 40%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На юге столицы ведётся активное строительство участка Южной рокады от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка. На сегодняшний день общестроительная готовность первого участка Южной рокады составляет 40%», — сказал он.

Как отметил Бочкарёв, в настоящее время на участке ведётся строительство крупной транспортной развязки, призванной соединить Южную рокаду с Юго-Восточной хордой (ЮВХ).

«В рамках проекта планируется построить семь путепроводов общей протяжённостью более 2 км. Уже возведены десять из 14 опор путепровода по основному ходу Кантемировской улицы от пересечения с Пролетарским проспектом, а также смонтированы 12 из 15 опор путепровода на съезде с Кантемировской улицы на ЮВХ», — уточнил заместитель мэра.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на участке практически полностью выполнено переустройство кабельных высоковольтных линий общей протяжённостью более 120 км.

«Завершаются работы по демонтажу опор воздушных линий и их фундаментов. В рамках переустройства КВЛ также выполнен монтаж трёх шунтирующих реакторов», — сообщил он.

Южная рокада входит в новую хордовую систему скоростных магистралей столицы. Трасса продлится от развязки Рублёвского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 83 км дорог в следующем году.