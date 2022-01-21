РИА Новости: Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества

Короткая ссылка
Наталья Поклонская, ранее отказавшаяся от должности посла в Кабо-Верде, может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам самой Поклонской, давать какие-либо комментарии на этот счёт преждевременно.
РИА Новости: Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества
  • РИА Новости

«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — сказал собеседник агентства.

Комментируя эти сообщения, Поклонская подчеркнула, что «готова с радостью работать в любой должности», где она будет полезна стране и её руководству.

Ранее в МИД России подтвердили, что Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным обстоятельствам.

Наталья Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде в октябре 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить