РИА Новости: Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская, ранее отказавшаяся от должности посла в Кабо-Верде, может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам самой Поклонской, давать какие-либо комментарии на этот счёт преждевременно.

«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — сказал собеседник агентства.

Комментируя эти сообщения, Поклонская подчеркнула, что «готова с радостью работать в любой должности», где она будет полезна стране и её руководству.

Ранее в МИД России подтвердили, что Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным обстоятельствам.

Наталья Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде в октябре 2021 года.