РИА Новости: Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества
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«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — сказал собеседник агентства.
Комментируя эти сообщения, Поклонская подчеркнула, что «готова с радостью работать в любой должности», где она будет полезна стране и её руководству.
Ранее в МИД России подтвердили, что Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным обстоятельствам.
Наталья Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде в октябре 2021 года.