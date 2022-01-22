Ведущий Pro Hi-Tech Корнейчук дал советы по использованию мобильного телефона зимой

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Ангелина Шурпина
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в беседе с RT рассказал, как низкие температуры могут повлиять на аккумулятор телефона.
Ведущий Pro Hi-Tech Корнейчук дал советы по использованию мобильного телефона зимой
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Эксперт подчеркнул, что заряжать телефон на холоде запрещено.

«Если вы идёте по улице и на морозе в телефон воткнут пауэрбанк — этого делать нельзя. Это может нанести повреждение аккумулятору, а аккумулятор телефона — это опасная вещь, в нём находится литий — это очень активное вещество, особенно при контакте с воздухом», — рассказал Корнейчук.

Специалист посоветовал в зимнее время года держать телефон во внутреннем кармане, тогда, по его словам, «заряда будет хватать на более долгий срок».

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко перечислил признаки того, что смартфон скоро выйдет из строя.

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