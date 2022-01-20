Техноблогер Корнейчук перечислил влияющие на срок службы смартфона факторы

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Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, что на работу смартфона напрямую влияет качество его внутренних компонентов.
Техноблогер Корнейчук перечислил влияющие на срок службы смартфона факторы
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Аккумулятор при необходимости можно заменить, а при качественных компонентах смартфон может прослужить дольше пяти лет, заявил эксперт в беседе с НСН.

«Качество компонентов, качество дизайна и аккумулятор могут сократить срок жизни смартфона. Если покупаются дорогие компоненты, если есть запас по всему, то смартфон прослужит долго. Смартфоны могут работать очень долго, как обычные телефоны. У многих есть телефоны, которым больше 10 лет, а они до сих пор работают. При этом, если телефоны падают, это механические повреждения, которые могут привести к повреждениям уже внутри. А дозарядка устройства не должна влиять на срок жизни, это штатная работа телефона», — объяснил Корнейчук.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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