Специалист Роскачества Кузьменко назвал признаки скорой поломки смартфона

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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко перечислил признаки того, что смартфон скоро выйдет из строя.
Специалист Роскачества Кузьменко назвал признаки скорой поломки смартфона
  • Gettyimages.ru

У большинства современных смартфонов в инструкции по эксплуатации указан срок службы — от трёх до пяти лет. Предполагается, что за это время гаджет может морально устареть, а его аккумулятор — постепенно деградировать, отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

«Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети. Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея», — уточнил Кузьменко.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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