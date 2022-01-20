Специалист Роскачества Кузьменко назвал признаки скорой поломки смартфона

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко перечислил признаки того, что смартфон скоро выйдет из строя.

У большинства современных смартфонов в инструкции по эксплуатации указан срок службы — от трёх до пяти лет. Предполагается, что за это время гаджет может морально устареть, а его аккумулятор — постепенно деградировать, отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

«Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети. Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея», — уточнил Кузьменко.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.