«Ъ»: ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба подготовила проект поправок к закону, регулирующему сделки, по которым иностранный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием.
«Ъ»: ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как следует из пояснительной записки к подготовленному проекту, ФАС намерена обеспечить неотвратимость наказания за неправомерные действия при заключении подобных сделок.

ФАС предлагает расширить набор «санкций» для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счёт закрепления возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по её покупке недействительной.

В декабре, как сообщал телеканал «360», представители подмосковного Мининвестиций посетили с рабочим визитом посольство Швейцарии в России. Министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева заявила, что предприятия со швейцарским капиталом создали в Подмосковье свыше 2,4 тыс. рабочих мест.

Зиновьева также отметила, что швейцарский бизнес продолжает активно развивать свои проекты в области, несмотря на пандемию.

Как ранее сообщала НСН, бизнес Германии инвестировал в Москву $7,8 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить