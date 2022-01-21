«Ъ»: ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий
- РИА Новости
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как следует из пояснительной записки к подготовленному проекту, ФАС намерена обеспечить неотвратимость наказания за неправомерные действия при заключении подобных сделок.
ФАС предлагает расширить набор «санкций» для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счёт закрепления возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по её покупке недействительной.
В декабре, как сообщал телеканал «360», представители подмосковного Мининвестиций посетили с рабочим визитом посольство Швейцарии в России. Министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева заявила, что предприятия со швейцарским капиталом создали в Подмосковье свыше 2,4 тыс. рабочих мест.
Зиновьева также отметила, что швейцарский бизнес продолжает активно развивать свои проекты в области, несмотря на пандемию.
Как ранее сообщала НСН, бизнес Германии инвестировал в Москву $7,8 млрд.