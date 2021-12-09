В Подмосковье рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией

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Представители подмосковного Мининвестиций посетили с рабочим визитом посольство Швейцарии в России.
В Подмосковье рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Швейцария является одним из крупнейших инвестиционных партнёров Подмосковья и занимает шестое место по объёму инвестиций в регион, на сегодняшний день — это более 46 млрд рублей за 20 лет», — заявила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, предприятия со швейцарским капиталом создали в Подмосковье свыше 2,4 тыс. рабочих мест.

Зиновьева также отметила, что швейцарский бизнес продолжает активно развивать свои проекты в области, несмотря на пандемию.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что объём инвестиций из Турции в Московскую область с 2004 года превысил 30 млрд рублей.

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