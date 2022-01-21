Занятия в школах Симферополя отменены из-за сообщений о минировании
- РИА Новости
Об этом, как сообщает «Крыминформ», заявил и. о. главы администрации Симферополя Максим Балахонов.
«Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя», — приводит его слова пресс-служба администрации города.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по фактам ложных сообщений о минировании в школах Магаданской области.
20 января вторую смену всех школ Барнаула перевели на дистанционный формат обучения из-за анонимных сообщений о минировании.