Занятия в школах Симферополя отменены из-за сообщений о минировании

Власти Симферополя отменили занятия в школах города после многочисленных анонимных сообщении о якобы заложенных в учебных заведениях взрывных устройствах.

Об этом, как сообщает «Крыминформ», заявил и. о. главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

«Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя», — приводит его слова пресс-служба администрации города.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по фактам ложных сообщений о минировании в школах Магаданской области.

20 января вторую смену всех школ Барнаула перевели на дистанционный формат обучения из-за анонимных сообщений о минировании.