Глава СК Бастрыкин поручил начать проверку после «минирования» школ в Магадане
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«В связи с эвакуацией всех школ Магадана, а также Северо-Восточного государственного университета после сообщений о ложном акте терроризма председатель СК России поручил... организовать проверку и представить доклад о ситуации», — сообщил Следственный комитет.
В ведомстве заявили, что подобные посягательства нарушают нормальное функционирование государственных и общественных институтов.
Процессуальные проверки по данным фактам следственными органами СК России проводятся в Ивановской, Самарской, Тульской, Волгоградской, Сахалинской, Новосибирской и других областях.
20 января вторую смену всех школ Барнаула перевели на дистанционный формат обучения из-за анонимных сообщений о минировании.
Также после сообщений о минировании учебных заведений в Тюмени началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.