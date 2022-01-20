Глава СК Бастрыкин поручил начать проверку после «минирования» школ в Магадане

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по фактам ложных сообщений о минировании в школах Магаданской области.
Глава СК Бастрыкин поручил начать проверку после «минирования» школ в Магадане
  • © СК РФ

«В связи с эвакуацией всех школ Магадана, а также Северо-Восточного государственного университета после сообщений о ложном акте терроризма председатель СК России поручил... организовать проверку и представить доклад о ситуации», — сообщил Следственный комитет.

В ведомстве заявили, что подобные посягательства нарушают нормальное функционирование государственных и общественных институтов.

Процессуальные проверки по данным фактам следственными органами СК России проводятся в Ивановской, Самарской, Тульской, Волгоградской, Сахалинской, Новосибирской и других областях.

20 января вторую смену всех школ Барнаула перевели на дистанционный формат обучения из-за анонимных сообщений о минировании.

Также после сообщений о минировании учебных заведений в Тюмени началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.

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