«Коммунисты России» расценили предложение о захоронении Ленина как призывы к войне

Первый заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров назвал предложения по захоронению Владимира Ленина публичными призывами к гражданской войне.

«Коммунистическая партия «Коммунисты России» решительно выступает против подобных заявлений. Мы рассматриваем инициативы таких деятелей как публичные призывы к гражданской войне», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин ранее заявил, что давно пора захоронить Владимира Ленина.

По мнению Митрохина, Ленин «сделал много зла для нашей родины» и является символом узурпации власти.

О своём отношении к идее захоронения Ленина в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал также писатель Захар Прилепин.