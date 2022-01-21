Депутат Митрохин предложил захоронить Владимира Ленина

Депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что давно пора захоронить Владимира Ленина.

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По мнению Митрохина, Ленин «сделал много зла для нашей родины» и является символом узурпации власти.

«Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной», — добавил депутат.

Ранее о своём отношении к идее захоронения Ленина в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал писатель Захар Прилепин.