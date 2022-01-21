Депутат Митрохин предложил захоронить Владимира Ленина

Короткая ссылка
Депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что давно пора захоронить Владимира Ленина.
Депутат Митрохин предложил захоронить Владимира Ленина
  • РИА Новости

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По мнению Митрохина, Ленин «сделал много зла для нашей родины» и является символом узурпации власти.

«Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной», — добавил депутат.

Ранее о своём отношении к идее захоронения Ленина в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал писатель Захар Прилепин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить