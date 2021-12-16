Прилепин рассказал о своём отношении к идее захоронения Ленина

Писатель Захар Прилепин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал споры о том, надо ли захоронить Владимира Ленина.

«Я прошу всех людей, которые православные, либералы, националисты, монархисты, успокоиться», — сказал он.

По словам писателя, Ленин является «конвертируемым брендом России» и «символом борьбы с колониализмом».

«Потому что колониальные империи пали в результате возникновения советской империи. Ленин для Латинской Америки, для азиатских стран, для Африки — полубожество», — заявил Прилепин.

В сентябре 2020 года RT сообщал, что аналитики SuperJob выяснили отношение россиян к идее похоронить Владимира Ленина.

40% участников исследования заявили, что тело Ленина нужно как можно скорее захоронить на кладбище. Решение оставить его тело в Мавзолее поддерживают 22% россиян.

При этом 17% выразили мнение, что тело Ленина нужно захоронить, когда уйдёт поколение, для которого он по-прежнему дорог.