Экипаж МКС поздравил военнослужащих инженерных войск с профессиональным праздником

Экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил военнослужащих, ветеранов инженерных войск и работников военно-промышленного комплекса (ВПК) с профессиональным праздником.

«Поздравляем военнослужащих, ветеранов инженерных войск и работников военно-промышленного комплекса с профессиональным праздником! Желаем вам и вашим близким здоровья, семейного счастья, благополучия и удачи в делах на благо Родины», — говорится в заявлении космонавтов «Роскосмоса» Петра Дуброва и Антона Шкаплерова.

Ранее стало известно, что находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос, позднее они подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей.