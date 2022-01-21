Экипаж МКС поздравил военнослужащих инженерных войск с профессиональным праздником

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Экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил военнослужащих, ветеранов инженерных войск и работников военно-промышленного комплекса (ВПК) с профессиональным праздником.
Экипаж МКС поздравил военнослужащих инженерных войск с профессиональным праздником
  • Legion-Media

«Поздравляем военнослужащих, ветеранов инженерных войск и работников военно-промышленного комплекса с профессиональным праздником! Желаем вам и вашим близким здоровья, семейного счастья, благополучия и удачи в делах на благо Родины», — говорится в заявлении космонавтов «Роскосмоса» Петра Дуброва и Антона Шкаплерова.

Ранее стало известно, что находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос, позднее они подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей.

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