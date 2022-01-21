Экипаж МКС поздравил военнослужащих инженерных войск с профессиональным праздником
- Legion-Media
«Поздравляем военнослужащих, ветеранов инженерных войск и работников военно-промышленного комплекса с профессиональным праздником! Желаем вам и вашим близким здоровья, семейного счастья, благополучия и удачи в делах на благо Родины», — говорится в заявлении космонавтов «Роскосмоса» Петра Дуброва и Антона Шкаплерова.
Ранее стало известно, что находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос, позднее они подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей.