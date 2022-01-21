Диетолог Мелехина дала советы по снижению количества потребления сладостей

Короткая ссылка
Директор Центра диетологии, врач-диетолог Анна Мелехина дала рекомендации по постепенному сокращению употребления сладостей.
Диетолог Мелехина дала советы по снижению количества потребления сладостей
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Если просто убрать сахар и ничего не добавить взамен, то будет дефицит углеводов и дефицит энергии. Наша задача — при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Я обычно со своими пациентами начинаю с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара», — заявила Мелехина в беседе с радио Sputnik.

Например, употребление хлеба или риса приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, пояснила она.

«Если мы что-то у организма отнимаем, то это надо компенсировать. Причём лучше сначала дать, а потом забрать», — заключила Мелехина.

Ранее гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова в беседе с URA.RU рассказала, кому противопоказаны рыбные и мясные консервы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить