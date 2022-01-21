Диетолог Мелехина дала советы по снижению количества потребления сладостей

Директор Центра диетологии, врач-диетолог Анна Мелехина дала рекомендации по постепенному сокращению употребления сладостей.

«Если просто убрать сахар и ничего не добавить взамен, то будет дефицит углеводов и дефицит энергии. Наша задача — при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Я обычно со своими пациентами начинаю с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара», — заявила Мелехина в беседе с радио Sputnik.

Например, употребление хлеба или риса приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, пояснила она.

«Если мы что-то у организма отнимаем, то это надо компенсировать. Причём лучше сначала дать, а потом забрать», — заключила Мелехина.

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