Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 13-часовой полёт над Арктикой
- РИА Новости
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«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей продолжительностью около 13 часов», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что экипажи российских противолодочных самолётов Ту-142 продолжат длительные полёты в Арктику и Атлантику в 2022 году.