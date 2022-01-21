Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 13-часовой полёт над Арктикой

Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-160 провели 13-часовой полёт над Северным Ледовитым океаном. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей продолжительностью около 13 часов», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что экипажи российских противолодочных самолётов Ту-142 продолжат длительные полёты в Арктику и Атлантику в 2022 году.