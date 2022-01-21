Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 13-часовой полёт над Арктикой

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Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-160 провели 13-часовой полёт над Северным Ледовитым океаном. Об этом сообщили в Минобороны России.
Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 13-часовой полёт над Арктикой
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей продолжительностью около 13 часов», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что экипажи российских противолодочных самолётов Ту-142 продолжат длительные полёты в Арктику и Атлантику в 2022 году.

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