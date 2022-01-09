Ту-142 продолжат длительные полёты над Арктикой и Атлантикой

В пресс-службе Северного флота сообщили, что экипажи российских противолодочных самолётов Ту-142 продолжат длительные полёты в Арктику и Атлантику в 2022 году.

«Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полётов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в 2021 году экипажи противолодочных самолётов неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. В пресс-службе добавили, что в 2022 году эта практика для лётчиков Ту-142 будет одной из приоритетных.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в 2022 году российский военно-морской флот будет действовать во всех районах Мирового океана.